Beschlagnahmtes Schrebergarten-Krokodil "Knöpfchen" hat neues Zuhause

Nordhausen/München/Wien - Ein Krokodil , das jahrelang in einem Thüringer Schrebergarten gehalten wurde, hat nun ein neues Zuhause gefunden.

Das früher in Thüringen gehaltene Beulenkrokodil "Knöpfchen" lebt nun im Tiergarten Schönbrunn in Wien. © Daniel Zupanc/Zoo Wien/dpa

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien lebt das rund 30 Jahre alte Beulenkrokodil-Männchen jetzt laut einer Pressemitteilung unter artgerechten Bedingungen.

Das über 2,3 Meter lange Tier mit knapp 70 spitzen Zähnen sorgte bereits im vergangenen Jahr für Schlagzeilen.

Nachdem die privaten Halter die Bedingungen nicht mehr erfüllen konnten, wurde das Krokodil "Knöpfchen" von den Behörden beschlagnahmt und in die Auffangstation für Reptilien München gebracht.

Von dort aus ging es schließlich weiter nach Wien. Im Tiergarten traf das Männchen auf ein Weibchen, sodass nun wieder ein Zuchtpaar gehalten werden kann. Laut Zoo ist dieses genetisch besonders wertvoll, da Beulenkrokodile weltweit nur in wenigen Einrichtungen leben.