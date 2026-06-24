Waldbrandgefahr in Thüringen: Das solltet Ihr beachten

Thüringen - Thüringens Innenminister Georg Maier (59, SPD ) ruft angesichts der steigenden Waldbrandgefahr zu Vorsicht bei Besuchen im Wald auf.

Bei diesen Temperaturen steigt die Waldbrandgefahr enorm. © Daniel Karmann/dpa

"Schon eine kleine Unachtsamkeit kann einen Waldbrand auslösen", sagte der SPD-Politiker laut Mitteilung. "Umso wichtiger ist es, jetzt besonders aufmerksam zu sein." Die trockene Witterung und zeitweise böiger Wind schafften Bedingungen, unter denen sich Brände innerhalb kürzester Zeit ausbreiten könnten.

"Deshalb gilt: keine offenen Feuer im Wald oder in Waldnähe, keine Zigarettenkippen wegwerfen und keinen Müll zurücklassen", so der Innenminister. Zudem bat Maier Waldbesucher wie Wanderer, Radfahrer und Reiter, bei Freizeitaktivitäten besondere Vorsicht walten zu lassen.

Vor allem in der Zeit von 13 bis 17 Uhr entstünden erfahrungsgemäß größere Waldbrände, da in diesem Zeitraum die Temperaturen am höchsten und die Luftfeuchtigkeit am niedrigsten seien.