Neues Territorium: Hier haben sich in Thüringen Wölfe niedergelassen

Thüringen - Thüringen hat ein neues Wolfsterritorium . Zwei Tiere hätten sich rund um den Großen Kalmberg - zwischen Ilm-Kreis und Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - niedergelassen, teilte das Umweltministerium mit.

Zwei Wölfe haben sich laut Umweltministerium zwischen dem Ilm-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt niedergelassen. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Schon länger habe es dort vereinzelte Nachweise gegeben. Nun hätten Fotofallen-Aufnahmen und genetische Proben das Wolfspaar bestätigt.

Damit gebe es im Freistaat insgesamt sieben vom Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs (KWBL) bestätigte Wolfsterritorien. Rund um Neustadt am Rennsteig, Ohrdruf, Altenburg, Trusetal-Seligenthal und im Hainich lebe jeweils ein Rudel.

Die Territorien Kalmberg und Ilfeld beherbergten jeweils ein Wolfspaar. Derzeit gebe es etwa 30 nachgewiesene standorttreue Wölfe im Freistaat, hieß es weiter.

Zuletzt hatte der Bundestag den Weg für einen erleichterten Abschuss von Wölfen zum Schutz von Weidetieren beschlossen.

Damit können unter anderem sogenannte Problemwölfe einfacher getötet werden - etwa wenn sie Zäune überwunden und Schafe gerissen haben.