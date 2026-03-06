Demonstrationen zum Frauentag in Jena und Erfurt: Verkehrsbehinderungen am Sonntag erwartet
Erfurt/Jena - Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März sind in Jena und Erfurt mehrere Kundgebungen und Demonstrationszüge geplant.
Verkehrsteilnehmer müssen daher am Sonntag mit Einschränkungen und zeitweisen Sperrungen rechnen.
In Jena organisiert das "Bündnis 8. März" die Kundgebung "Feministische Solidarität am 8. März", zu der etwa 500 Teilnehmer erwartet werden. Die Auftaktkundgebung findet von etwa 9.45 bis 13 Uhr auf der Freifläche am Pulverturm/Johannisstraße statt.
Anschließend startet gegen 13 Uhr ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Route führt unter anderem über Johannisstraße, Leutragraben, Teichgraben, Holzmarkt, Löbdergraben sowie Saalbahnhofstraße und Fürstengraben.
Eine Zwischenkundgebung ist auf der Grünfläche in der Gerbergasse geplant. Gegen 15 Uhr kehren die Teilnehmer zum Ausgangspunkt zurück, wo bis etwa 18 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden soll.
Auch in Erfurt ist eine Demonstration angekündigt. Der Demonstrationszug startet 14 Uhr am Domplatz und führt über Fischmarkt und Anger zur Staatskanzlei. Dort ist eine Kundgebung geplant. Anschließend geht es weiter über die Roßbrücke und den Theaterplatz zurück zum Domplatz.
Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, in beiden Städten mehr Zeit einzuplanen und die betroffenen Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Jens Wolf/dpa