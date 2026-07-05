Audi mit Polenböller zu Schrott gesprengt

Niederorschel - In der Nacht auf Samstag haben bislang unbekannte Chaoten in Thüringen einen Audi A6 per Polenböller zerlegt. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Die Täter hatten den Sprengsatz direkt auf die Motorhaube gelegt. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gegen 2 Uhr wurden Anwohner in der Gemeinde Niederorschel (Landkreis Eichsfeld) von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Nachmittag mitteilte.

Aber erst als sich Tageslicht über den kleinen Ort an der Grenze zu Hessen legte, wurde das Ausmaß der Schäden ersichtlich. Und Holla die Waldfee: Der Böller gehört definitiv verboten.

Das bislang unbekannte Sprengkommando hat nach Polizeiangaben einen sogenannten Polenböller direkt auf die Motorhaube des Audis gelegt und angezündet.

Veröffentlichte Bildaufnahmen zeigen, wie die Motorhaube infolge der Detonation abgerissen und mehrere Meter weit weg geschleudert wurde. Die zersplitterte Frontscheibe des Wagens muss nicht nur repariert sondern auch ausgetauscht werden. Die Wucht des Böllers war so heftig, dass der Motorblock gar ins Wageninnere durchgedrückt wurde, schrieb die Polizei dazu.

Durch den Sprengsatz wurden zudem auch die Kellertür und die Hauswand des betroffenen Anwohners in Mitleidenschaft gezogen, sodass unterm Strich ein Sachschaden von rund 36.000 Euro zu Buche steht.