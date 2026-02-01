Dank Spenden: Täglich 150 Mahlzeiten im "Restaurant des Herzens"

Erfurt - Eine warme Mahlzeit, Kaffee und Kuchen, ein offenes Ohr und Herzenswärme für Menschen mit wenig Geld: Das "Restaurant des Herzens" in Erfurt beendet nach zwei Monaten seine Saison.

Seit dem Start wurden täglich 150 Mahlzeiten im "Restaurant des Herzens" verteilt. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Seit dem Start am Nikolaustag seien täglich 150 Mahlzeiten für Bedürftige gekocht worden, sagte Petra Hegt, Geschäftsführerin der evangelischen Stadtmission, auf Anfrage.

Insgesamt seien es mehr als 5700 Portionen gewesen. Die Nachfrage sei hoch gewesen.

Zum Saisonabschluss am Samstag betätigte sich Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (69, Linke) als Helfer. Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident servierte den Gästen mit Sauerbraten, Klößen und Rotkraut gefüllte Teller. Das ist das traditionelle Saisonabschlussgericht.

Das Restaurant wird über Lebensmittel- und Geldspenden getragen. Die Spenden kämen von vielen Firmen, aber auch von Vereinen, sagte Hegt.