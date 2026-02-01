Aufgepasst: Schockanrufer treiben in Thüringen ihr Unwesen

Vacha - In Vacha ist ein 91-jähriger Mann am Freitag Opfer eines sogenannten Schockanrufes geworden.

Nach einem sogenannten Schockanruf übergab ein 91-jähriger Mann in Vacha Schmuck und Gold an Betrüger. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Unbekannte Täter meldeten sich telefonisch bei dem Senior und gaben vor, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei.

Um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, forderten die Anrufer eine hohe Kaution.

Die Betrüger setzten den Mann massiv unter Druck, bis er schließlich einwilligte, die geforderte Summe zu begleichen. Gegen 19.10 Uhr übergab der 91-Jährige an seinem Wohnhaus in der Thomas-Müntzer-Straße größere Mengen Schmuck und Gold an bislang unbekannte Täter.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695/5510 zu melden.