Neue Warnstreiks im Nahverkehr: Diese Betriebe sind betroffen

Thüringen - Im Tarifkonflikt des kommunalen Nahverkehrs verschärft die Gewerkschaft Verdi die Gangart - mit Folgen für Bus- und Straßenbahn-Passagiere in Thüringen .

Von Montag bis Mittwoch sind Teile des kommunalen Nahverkehrs von Streiks betroffen. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Sie ruft ihre Mitglieder in mehreren Regionen in der kommenden Woche zu einem dreitägigen Warnstreik auf.

Von Montag bis einschließlich Mittwoch sollen Verkehrsbetriebe in Jena, Erfurt, Gera, Weimar sowie in den Landkreisen Unstrut-Hainich, Kyffhäuser, Gotha, Saale-Holzland-Kreis und Weimarer Land bestreikt werden.

Es sei mit ähnlich großen Ausfällen wie beim letzten Warnstreik Ende Februar zu rechnen, als Busse und Straßenbahnen etwa in Erfurt, Gera und Jena nahezu komplett stillgestanden hätten, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Der Tarifkonflikt zwischen Gewerkschaften und kommunalem Arbeitgeberverband zieht sich seit Längerem hin. Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen - etwa eine kürzere Wochenarbeitszeit und längere Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende.