Deshalb bleibt am 28. März in Jena das Licht aus

Jena - In Jena gehen am Samstag, 28. März, für eine Stunde die Lichter aus: Von 20.30 bis 21.30 Uhr beteiligen sich zahlreiche öffentliche Einrichtungen an der weltweiten Aktion "Earth Hour" des WWF Deutschland .

Zur "Earth Hour" gehen in Jena als symbolisches Zeichen für den Klimaschutz zahlreiche Lichter aus. (Symbolfoto) © Stadt Jena / Steffen Walther, Bearbeitung: Klimaschutzagentur Jena

Unter anderem schalten Gebäude der Stadtwerke, des Kommunalservice, von JenaKultur sowie der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek symbolisch das Licht aus.

Auch die Klimaschutzagentur Jena unterstützt die Aktion und ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, mitzumachen.

Weltweit beteiligen sich Millionen Menschen, Städte und Unternehmen an der "Earth Hour", um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Auch zu Hause kann jeder mitmachen – etwa durch das Ausschalten von Licht und elektrischen Geräten.