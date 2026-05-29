Spatz statt Punkt: Neues Ampel-Motiv in Gera
Von Marie-Hélèn Frech
Gera - Der kleine Vogel signalisiert Fußgängern nun, wann sie über die Straße dürfen: Mitten in Gera ist eine Ampel mit besonderem Motiv eingeweiht worden.
Wer loslaufen möchte, muss nun darauf warten, dass die rote Spatzen-Figur verschwindet und die grüne Variante des Vögelchens erscheint.
Die Ampel nimmt Bezug auf das Kindermedienfestival "Goldener Spatz", das neben Erfurt auch in Gera etwa Schulklassen mit Filmen, Serien und mehr begeistert.
Entstanden ist die Ampel in Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, dem Freundeskreis Goldener Spatz und lokalen Handwerksbetrieben.
Entwickelt hat das an das Logo des Freundeskreises angelehnte Motiv der Grafikprofessor und Illustrator Thomas M. Müller aus Leipzig.
Hase in Nürnberg, Pumuckl in München, Spatz in Gera
"Unsere Partnerstadt Nürnberg hat den Hasen von Albrecht Dürer als Motivampel, in München gibt es eine Pumuckl-Ampel – und nun reiht sich Gera ein, eine einzigartige Motivampel zu haben", sagte Geras Oberbürgermeister Kurt Dannenberg (CDU). "In Gera ist der 'Goldene Spatz' künftig nicht nur auf der Leinwand, sondern auch mitten im Alltag präsent. Die neue Motivampel ist weit mehr als ein origineller Hingucker – sie zeigt, wie eng das Festival mit der Stadt und den Menschen hier verbunden ist", so Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU).
Der "Goldene Spatz" wurde 1979 in Gera gegründet und gilt inzwischen als eines der größten Festivals seiner Art in Deutschland. Eine Jury aus Kindern wählt die Gewinner in verschiedenen Kategorien aus. Die nächste Festivalauflage beginnt schon kommende Woche und geht vom 7. bis 13. Juni.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa