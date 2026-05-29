Spatz statt Punkt: Neues Ampel-Motiv in Gera

Gera - Der kleine Vogel signalisiert Fußgängern nun, wann sie über die Straße dürfen: Mitten in Gera ist eine Ampel mit besonderem Motiv eingeweiht worden.

In Gera dient nun ein Spatz als Symbol an einer Fußgängerampel. © Bodo Schackow/dpa

Wer loslaufen möchte, muss nun darauf warten, dass die rote Spatzen-Figur verschwindet und die grüne Variante des Vögelchens erscheint.

Die Ampel nimmt Bezug auf das Kindermedienfestival "Goldener Spatz", das neben Erfurt auch in Gera etwa Schulklassen mit Filmen, Serien und mehr begeistert.

Entstanden ist die Ampel in Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, dem Freundeskreis Goldener Spatz und lokalen Handwerksbetrieben.

Entwickelt hat das an das Logo des Freundeskreises angelehnte Motiv der Grafikprofessor und Illustrator Thomas M. Müller aus Leipzig.