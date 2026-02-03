Diagnose Krebs: Mehr Menschen in Thüringen erkrankt
Erfurt - In Thüringen hat es einen Anstieg an Krebsneuerkrankungen gegeben.
Zwischen 2021 und 2023 waren Menschen vor allem an Brust- und Prostatakrebs erkrankt, wie aus Zahlen der Krankenkasse AOK Plus hervorgeht, die sich auf Krebsregisterdaten des Landes beruft.
Demnach erhielten 1400 Frauen mehr die Diagnose Brustkrebs. Insgesamt gab es den Zahlen nach 26.300 Fälle. Bei den Prostatakrebserkrankungen stieg die Zahl um 800 auf 20.600.
Andere Krebsarten wie Darm-, Haut- und Lungenkrebs blieben laut der Krankenkasse im genannten Zeitraum weitgehend stabil.
In Thüringen erkranken jährlich rund 13.000 Menschen neu an Krebs. Neben Prostata- und Brustkrebs zählt Darmkrebs zu den häufigsten Tumorarten, die im Freistaat diagnostiziert wurden.
Titelfoto: Hannibal Hanschke/dpa