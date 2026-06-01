Diese Verkehrsteilnehmer sind jetzt im Visier der Thüringer Polizei

Thüringen - Zweiradfahrer in Thüringen müssen sich in dieser Woche auf verstärkte Verkehrskontrollen einstellen.

Nicht nur Fahrradsportler, auch Motorrad- und E-Scooter-Fahrer müssen sich in Thüringen in dieser Woche auf verstärkte Verkehrskontrollen einstellen. (Archivbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Noch bis Sonntag werden Fahrer von Mopeds, Motorrädern, E-Scootern und Fahrrädern unter die Lupe genommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten prüfen dabei vor allem mögliche technische Mängel, verbotene Umbauten, den Reifenzustand oder ob die Fahrer geeignete Schutzkleidung wie einen Helm tragen.

Zudem achten die Polizisten den Angaben zufolge auf riskantes Fahrverhalten, überhöhte Geschwindigkeit oder auf Handynutzung am Lenker. Auch verstärkte Tests auf Alkohol- und Drogeneinfluss sind geplant.

Die Kontrollen finden im Rahmen der europäischen Operation "Two-Wheelers" statt.