Diese Verkehrsteilnehmer sind jetzt im Visier der Thüringer Polizei
Von Christiane Raatz
Thüringen - Zweiradfahrer in Thüringen müssen sich in dieser Woche auf verstärkte Verkehrskontrollen einstellen.
Noch bis Sonntag werden Fahrer von Mopeds, Motorrädern, E-Scootern und Fahrrädern unter die Lupe genommen, wie die Polizei mitteilte.
Die Beamten prüfen dabei vor allem mögliche technische Mängel, verbotene Umbauten, den Reifenzustand oder ob die Fahrer geeignete Schutzkleidung wie einen Helm tragen.
Zudem achten die Polizisten den Angaben zufolge auf riskantes Fahrverhalten, überhöhte Geschwindigkeit oder auf Handynutzung am Lenker. Auch verstärkte Tests auf Alkohol- und Drogeneinfluss sind geplant.
Die Kontrollen finden im Rahmen der europäischen Operation "Two-Wheelers" statt.
Ziel der Aktionswoche ist es, das Sicherheitsbewusstsein aller Verkehrsteilnehmer zu stärken und die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf Europas Straßen nachhaltig zu senken.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa