"Keinerlei Verständnis für Lebensrealität einer ganzen Generation": Thüringer Linke kritisiert Merz-Regierung

Thüringen - Die Thüringer Linke -Fraktion hat das mögliche Aus der geplanten Bafög-Reform scharf kritisiert.

Die Thüringer Linke-Fraktion kritisierte das mögliche Aus der geplanten Bafög-Reform scharf. (Archivfoto) © Andrea Warnecke/dpa

Die Merz-Regierung lasse junge Menschen erneut im Stich und "zeigt keinerlei Verständnis für die Lebensrealität einer ganzen Generation", sagte Linke-Fraktionschef Christian Schaft.

Ein Aus der Reform würde auch Studierende in Thüringen hängen lassen, hieß es. Diese warteten seit Monaten auf die Bearbeitung ihres Antrags, weil Beschäftigte in den Ämtern überlastet seien.

"Es braucht dringend die Erhöhung der Bafög-Sätze und eine Vereinfachung des Verfahrens für schnellere Bearbeitung", erklärte Schaft und forderte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner und Ministerpräsident Mario Voigt (beide CDU) auf, im Bund und bei der Union Druck zu machen.