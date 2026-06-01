Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller: Unwetter am Sonntag sorgt für Schäden in Thüringen

Thüringen - Unwetter haben in Thüringen am Sonntagabend mancherorts Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

In Thüringen hat das Unwetter am Sonntag für einige Feuerwehr- und Polizeieinsätze gesorgt. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Besonders betroffen war der Landkreis Eichsfeld. Dort wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle Straßen überspült, Fahrbahnen durch Schlamm verschmutzt und mehrere umgestürzte Bäume beseitigt.

Zudem waren Keller vollgelaufen. Die Einsätze spielten sich im Zeitraum zwischen 16.40 Uhr und 20 Uhr ab. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks stürzte in Diedorf (Unstrut-Hainich-Kreis) ein Baum nach einem Blitzschlag um und beschädigte eine Gasleitung.

Etwa 150 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, sie wurden in einer Gaststätte untergebracht. Auch in diesem Landkreis liefen Keller voll.