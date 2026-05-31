Mehr Angebote für Public Viewing in Thüringen zur WM?

Thüringen unterstützt Vereine und gemeinnützige Organisationen beim Public Viewing zur WM. (Archivfoto) © Lena Lachnit/dpa

Für eine unkomplizierte Organisation greife der bestehende Gema-Pauschalvertrag des Landes, teilte die Staatskanzlei in Thüringen mit.

Kleinere gemeinnützige Organisationen können damit die Gema-Gebühren für einzelne Public-Viewing-Angebote übernehmen lassen, hieß es. Voraussetzung ist etwa, dass kein Eintritt erhoben wird und die Veranstaltungsfläche nicht größer als 500 Quadratmeter ist.

"Gerade große Turniere schaffen gemeinsame Momente, bringen Menschen ins Gespräch und verbinden Generationen und Lebenswelten. Genau das leisten auch unsere ehrenamtlich getragenen Vereine Tag für Tag: Sie stiften Identität und stärken den Zusammenhalt vor Ort. Public Viewing im Verein ist deshalb mehr als gemeinsames Fußballschauen - es ist gelebte Gemeinschaft", erklärte Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (41, CDU).