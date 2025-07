Leiche in Bachlauf entdeckt: Zwei 19-Jährige unter Mordverdacht

Zella-Mehlis - Ende Juni wurde in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) die Leiche eines 23-Jährigen gefunden . Nun wurden zwei junge Männer festgenommen.

Alles in Kürze

Den beiden festgenommenen Männern wird Mord vorgeworfen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Meiningen mitteilte, werde gegen die beiden 19-Jährigen wegen Mordverdachts ermittelt.

Sie wurden den Angaben nach in Zella-Mehlis und Meiningen verhaftet und wurde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Nach Erlass eines Haftbefehls sitzen die beiden Männer mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Leiche des 23-Jährigen war am 24. Juni von Passanten in einem Bachlauf in der Heinrich-Heine-Straße entdeckt worden.

Damals konnte nur noch der Tod des jungen Opfers festgestellt werden. Anschließend wurde der Leichnam rechtsmedizinisch untersucht.