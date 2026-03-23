Einbruch in Großbetrieb: Diebe klauen Bargeld und können verschwinden
Sondershausen - Am Wochenende wurde in eine Firma in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) eingebrochen.
Laut Polizeiangaben waren die die Diebe am Samstagabend gegen 22.25 Uhr in einen Großbetrieb in der Schachtstraße eingedrungen.
Den bisherigen Erkenntnissen nach waren die Einbrecher über eine Feuerleiter auf ein Zwischendach gestiegen. Anschließend hatten sie ein Fenster ausgehebelt und waren dadurch in das Innere des Objektes gelangt.
Dort durchsuchten die Langfinger die Räumlichkeiten und erbeuteten einen größeren Bargeldbetrag. Zur genauen Summe machte die Polizei keine Angaben.
Die Beamten konnten in der unmittelbaren Nähe des Betriebes Einbruchswerkzeug finden. Dieses wurde im Anschluss sichergestellt.
Polizisten aus Sondershausen, Nordhausen und Mühlhausen waren im Einsatz. Mithilfe eines Hubschraubers und einem Spürhund konnte eine Spur bis zur Bundesstraße 4 nachverfolgt werden. Die Einbrecher konnten allerdings nicht geschnappt werden.
Unterstützt wurde die Polizei von der Feuerwehr Sondershausen Stockhausen, welche den Tatort ausgeleuchtet hatte.
Die Ermittlungen dauern an. Um die Diebe zu fassen, werten die Ermittler unter anderem Videomaterial aus den Überwachungskameras aus.
Titelfoto: Silvio Dietzel