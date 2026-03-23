Einbruch in Großbetrieb: Diebe klauen Bargeld und können verschwinden

Am Wochenende wurde in eine Firma in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) eingebrochen.

Von Christian Rüdiger

Sondershausen - Am Wochenende wurde in eine Firma in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) eingebrochen.

Vor Ort hatten die Ermittler nach Spuren gesucht.
Vor Ort hatten die Ermittler nach Spuren gesucht.  © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben waren die die Diebe am Samstagabend gegen 22.25 Uhr in einen Großbetrieb in der Schachtstraße eingedrungen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach waren die Einbrecher über eine Feuerleiter auf ein Zwischendach gestiegen. Anschließend hatten sie ein Fenster ausgehebelt und waren dadurch in das Innere des Objektes gelangt.

Dort durchsuchten die Langfinger die Räumlichkeiten und erbeuteten einen größeren Bargeldbetrag. Zur genauen Summe machte die Polizei keine Angaben.

Liebevolles Zuhause gesucht: "Tierisch tierisch" zu Gast in Jena
Thüringen Liebevolles Zuhause gesucht: "Tierisch tierisch" zu Gast in Jena

Die Beamten konnten in der unmittelbaren Nähe des Betriebes Einbruchswerkzeug finden. Dieses wurde im Anschluss sichergestellt.

Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um die Polizei zu unterstützen.
Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um die Polizei zu unterstützen.  © Silvio Dietzel
Die Polizei konnte Einbruchswerkzeug finden und sicherstellen.
Die Polizei konnte Einbruchswerkzeug finden und sicherstellen.  © Silvio Dietzel

Polizisten aus Sondershausen, Nordhausen und Mühlhausen waren im Einsatz. Mithilfe eines Hubschraubers und einem Spürhund konnte eine Spur bis zur Bundesstraße 4 nachverfolgt werden. Die Einbrecher konnten allerdings nicht geschnappt werden.

Unterstützt wurde die Polizei von der Feuerwehr Sondershausen Stockhausen, welche den Tatort ausgeleuchtet hatte.

Die Ermittlungen dauern an. Um die Diebe zu fassen, werten die Ermittler unter anderem Videomaterial aus den Überwachungskameras aus.

Titelfoto: Silvio Dietzel

Mehr zum Thema Thüringen: