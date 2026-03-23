Einbruch in Großbetrieb: Diebe klauen Bargeld und können verschwinden

Sondershausen - Am Wochenende wurde in eine Firma in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) eingebrochen.

Vor Ort hatten die Ermittler nach Spuren gesucht. © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben waren die die Diebe am Samstagabend gegen 22.25 Uhr in einen Großbetrieb in der Schachtstraße eingedrungen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach waren die Einbrecher über eine Feuerleiter auf ein Zwischendach gestiegen. Anschließend hatten sie ein Fenster ausgehebelt und waren dadurch in das Innere des Objektes gelangt.

Dort durchsuchten die Langfinger die Räumlichkeiten und erbeuteten einen größeren Bargeldbetrag. Zur genauen Summe machte die Polizei keine Angaben.

Die Beamten konnten in der unmittelbaren Nähe des Betriebes Einbruchswerkzeug finden. Dieses wurde im Anschluss sichergestellt.