Inflation in Thüringen weiter hoch: Vor allem Freibad-Tickets werden teurer
Von Simone Rothe
Erfurt - Die Verbraucherpreise in Thüringen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau.
Im Mai lagen sie 2,8 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilt. Im Vergleich zum April beruhigten sie sich. Vor einem Monat hatte die Inflationsrate noch 3,2 Prozent betragen.
Trotz des Tankrabatts, der seit Mai gilt, lagen die Kraftstoffpreise im Schnitt 22 Prozent über dem Niveau von Mai 2025. Das ist vor allem eine Folge des Kriegs im Irak. Relativ moderat stiegen die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 0,9 Prozent.
Bei einzelnen Produkten sah das allerdings anders aus: Während Speiseöl und -fette im Schnitt 13,1 Prozent günstiger zu haben waren, mussten Verbraucher für Fleisch- und Fleischwaren 3,5 Prozent mehr bezahlen.
Mit Beginn der Freibadsaison lagen erstmals die neuen Ticketpreise vor. Diese fielen im Durchschnitt 6,1 Prozent höher aus als im vergangenen Mai.
Nach den Erhebungen des Landesamtes sanken die Kraftstoffpreise im Schnitt um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Gas einschließlich Betriebskosten sank um 0,6 Prozent, Heizöl einschließlich Betriebskosten um 3,6 Prozent.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa