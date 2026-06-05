Inflation in Thüringen weiter hoch: Vor allem Freibad-Tickets werden teurer

Erfurt - Die Verbraucherpreise in Thüringen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau.

Wer in diesem Jahr ins Freibad will, muss tiefer in die Tasche greifen als noch 2025. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Im Mai lagen sie 2,8 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilt. Im Vergleich zum April beruhigten sie sich. Vor einem Monat hatte die Inflationsrate noch 3,2 Prozent betragen.

Trotz des Tankrabatts, der seit Mai gilt, lagen die Kraftstoffpreise im Schnitt 22 Prozent über dem Niveau von Mai 2025. Das ist vor allem eine Folge des Kriegs im Irak. Relativ moderat stiegen die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 0,9 Prozent.

Bei einzelnen Produkten sah das allerdings anders aus: Während Speiseöl und -fette im Schnitt 13,1 Prozent günstiger zu haben waren, mussten Verbraucher für Fleisch- und Fleischwaren 3,5 Prozent mehr bezahlen.

Mit Beginn der Freibadsaison lagen erstmals die neuen Ticketpreise vor. Diese fielen im Durchschnitt 6,1 Prozent höher aus als im vergangenen Mai.