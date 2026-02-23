Endlich! Wetter in Thüringen wird frühlingshaft schön

Thüringen - In Thüringen zeigt sich das Wetter nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst von seiner unbeständigen Seite. Die Temperaturen erreichen zur Mitte der Woche jedoch fast frühlingshafte Werte.

Schauer, Gewitter und kräftiger Wind bestimmen zunächst das Wetter, ehe sich ab Mittwoch zunehmend freundliche und mildere Bedingungen durchsetzen. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Der Montag ist wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder ziehen Schauer durch. Ab Mittag sind örtlich kurze Gewitter mit Graupel möglich. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad, im oberen Bergland 5 bis 8 Grad.

Dazu weht ein mäßiger bis frischer Westwind mit kräftigen Böen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselhaft mit weiteren Schauern, die im Verlauf abziehen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad.

Auch am Dienstag dominiert zunächst starke Bewölkung, später lockert es zeitweise auf, Regen fällt nur selten. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad.