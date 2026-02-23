Endlich! Wetter in Thüringen wird frühlingshaft schön
Thüringen - In Thüringen zeigt sich das Wetter nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst von seiner unbeständigen Seite. Die Temperaturen erreichen zur Mitte der Woche jedoch fast frühlingshafte Werte.
Der Montag ist wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder ziehen Schauer durch. Ab Mittag sind örtlich kurze Gewitter mit Graupel möglich. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad, im oberen Bergland 5 bis 8 Grad.
Dazu weht ein mäßiger bis frischer Westwind mit kräftigen Böen.
In der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselhaft mit weiteren Schauern, die im Verlauf abziehen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad.
Auch am Dienstag dominiert zunächst starke Bewölkung, später lockert es zeitweise auf, Regen fällt nur selten. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad.
Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter deutlich. Nach örtlicher Nebelbildung startet der Mittwoch freundlich und trocken mit Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Auch der Donnerstag präsentiert sich heiter und überwiegend trocken bei bis zu 17 Grad.
Zum Freitag nimmt das Schauerrisiko wieder leicht zu, bei Tiefstwerten zwischen 9 und 5 Grad bleibt es jedoch vergleichsweise mild.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa