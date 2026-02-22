Weniger Borkenkäfer in Thüringen: Plage entspannt sich

Thüringen - Die Borkenkäfergefahr in den Thüringer Wäldern hat sich nach Einschätzung von Forstexperten deutlich entschärft.

Die Borkenkäferplage entspannt sich laut Forstexperten deutlich. (Archivfoto) © Andreas Arnold/dpa

Ende Januar seien landesweit noch rund 3550 Festmeter befallenes Holz registriert worden, das bisher nicht eingeschlagen worden sei.

Das entspricht nach Angaben der Landesforstanstalt sechs Prozent der Menge des Vorjahresmonats.

Der Schädlingsbefall habe sich damit deutlich beruhigt, wenn auch die Gefahr nicht gänzlich gebannt sei.

Grund für die Entspannung sei die aktive Bekämpfung: Waldbesitzer schlagen befallenes Holz ein und transportieren es aus den Wäldern ab, bevor sich die Borkenkäfer wieder vermehren könnten.

Entscheidend für die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf seien vor allem Wetter und Brutbedingungen. Waldbesitzer mit Nadelholzbeständen sollten spätestens ab dem ersten Schwarmflug im April oder Mai wachsam sein, so ThüringenForst.