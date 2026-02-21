"Ideologische Plattformen": Viele rechtsextreme Konzerte in Thüringen

Thüringen - In Thüringen haben im vergangenen Jahr bundesweit die meisten offen angekündigten rechtsextremen Musikveranstaltungen stattgefunden.

Mehr als 80 der deutschlandweit 193 angemeldeten rechtsextremen Musikveranstaltungen fanden in Thüringen statt. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Von den deutschlandweit 193 angekündigten Veranstaltungen mit Musikbeiträgen wurden mehr als 80 in Thüringen durchgeführt, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Mandy Eißing (49) hervorgeht.

Schwerpunkt war ein Ort in Südthüringen. Auch im Nachbarbundesland Sachsen fanden etliche Konzerte statt.

Insgesamt erfasste die Polizei demnach bundesweit 345 Konzerte, Liederabende oder ähnliche Veranstaltungen mit rechtsextremer Musik.

In dieser Zahl sind auch "sonstige Veranstaltungen mit Musikdarbietungen", also etwa im Rahmen von Demonstrationen, enthalten.