"Ideologische Plattformen": Viele rechtsextreme Konzerte in Thüringen

In Thüringen haben im vergangenen Jahr bundesweit die meisten offen angekündigten rechtsextremen Musikveranstaltungen stattgefunden.

Von Stefan Hantzschmann

Thüringen - In Thüringen haben im vergangenen Jahr bundesweit die meisten offen angekündigten rechtsextremen Musikveranstaltungen stattgefunden.

Mehr als 80 der deutschlandweit 193 angemeldeten rechtsextremen Musikveranstaltungen fanden in Thüringen statt. (Archivfoto)
Mehr als 80 der deutschlandweit 193 angemeldeten rechtsextremen Musikveranstaltungen fanden in Thüringen statt. (Archivfoto)  © Christoph Reichwein/dpa

Von den deutschlandweit 193 angekündigten Veranstaltungen mit Musikbeiträgen wurden mehr als 80 in Thüringen durchgeführt, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Mandy Eißing (49) hervorgeht.

Schwerpunkt war ein Ort in Südthüringen. Auch im Nachbarbundesland Sachsen fanden etliche Konzerte statt.

Insgesamt erfasste die Polizei demnach bundesweit 345 Konzerte, Liederabende oder ähnliche Veranstaltungen mit rechtsextremer Musik.

Partys, Vinyl-Listening und Comedy: Mit diesen Tipps wird Dein Wochenende in Erfurt nicht langweilig
Thüringen Partys, Vinyl-Listening und Comedy: Mit diesen Tipps wird Dein Wochenende in Erfurt nicht langweilig

In dieser Zahl sind auch "sonstige Veranstaltungen mit Musikdarbietungen", also etwa im Rahmen von Demonstrationen, enthalten.

Eißing forderte ein konsequenteres Vorgehen gegen die rechtsextreme Musikszene - vor allem auf Landesebene. "Es braucht bessere Informationsstrukturen, ein entschlossenes Einschreiten der Sicherheitsbehörden und strenge Auflagen für Veranstalter", schreibt sie in einer Mitteilung.

Bei solchen Veranstaltungen handele es sich nicht um harmlose Partys. "Sie sind Geldquellen, Rekrutierungsevents und ideologische Plattformen für die extreme Rechte."

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

Mehr zum Thema Thüringen: