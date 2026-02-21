Elterngeld in Thüringen: So lange dauert die Bearbeitung

Thüringen - Familien in Thüringen müssen je nach Wohnort unterschiedlich lange auf die Bewilligung ihres Elterngelds warten.

Gründe für die lange Bearbeitungsdauer bis zur Bewilligung des Elterngeldes seien unter anderem verzögerte personelle Aufstockung und IT-bedingte Umstellungen und Störungen. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Marion Rosin hervorgeht, schwankten die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten zwischen 2020 und Oktober 2025 landesweit zwischen 33 und 41 Kalendertagen.

Zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es den Angaben zufolge erhebliche Unterschiede.

So mussten im vergangenen Jahr Familien im Kreis Gotha mit im Schnitt mehr als drei Monaten am längsten auf die Bewilligung ihrer Anträge warten.



Als Gründe hierfür wurden unter anderem eine verzögerte personelle Aufstockung und IT-bedingte Umstellungen und Störungen genannt. Für dieses Jahr werde mit einer Entspannung gerechnet.