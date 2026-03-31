"Enten mag jeder": "naak naak" wächst und eröffnet zweiten Laden

Erfurt - Der Erfurter Kultladen " naak naak " wächst weiter: Inhaberin Jennifer hat in der Marktstraße ein zweites Geschäft eröffnet.

Inhaberin Jennifer hat in der Erfurter Marktstraße einen zweiten "naak naak"-Laden eröffnet - bekannt ist das Geschäft für humorvolle, selbst bedruckte Textilien. © Marie Pohland

Den kleinen Laden in der Rathenaustraße gibt es weiterhin. Insgesamt existiert "naak naak" inzwischen seit rund zwölf Jahren.

"Unser Fokus ist eigentlich auf Humor, würde ich sagen", so Jennifer. Vor allem eigene Textilien stehen im Mittelpunkt - darunter Shirts und Hoodies. Die Motive werden selbst entworfen und anschließend im Laden gedruckt.

Das Angebot richtet sich an viele Altersgruppen und Größen - von null Jahren bis 5XL. Neben den eigenen Produkten gibt es auch Artikel von anderen Labels, die den Humor des Ladens teilen, etwa Grußkarten oder Keramik.

Die Ente ist das Markenzeichen des Ladens. Die Idee dahinter: Sie sei ein gutes Logo und "Enten mag jeder", so Jennifer. Das erste Entenmotiv auf Textilien gab es allerdings erst nach etwa fünf Jahren - zuvor war die Ente nur im Logo zu sehen.