Erster Luchs-Nachwuchs im Thüringer Wald seit 150 Jahren

Sachsenbrunn - Luchse haben im Thüringer Wald erneut Nachwuchs bekommen. Eine Wildtierkamera habe nahe Sachsenbrunn im Landkreis Hildburghausen eine Luchs-Mutter mit zwei Jungen aufgenommen, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen mit.

Auch wenn sie süß aussehen - Luchse sind keine Schmusekatzen. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Aufnahmen seien bereits Ende Juli gemacht worden und wurden nun bei Auswertungen von Kameradaten entdeckt.

Bereits im Vorjahr sei in der Gegend eine Luchsin mit Jungen beobachtet worden. Das war den Angaben zufolge der erste Luchs-Nachwuchs im Thüringer Wald seit 150 Jahren. Die Tierschützer gehen davon aus, dass es sich um dasselbe Weibchen handelt, das jetzt neue Junge bekommen hat. Sie sei wahrscheinlich aus Nordbayern zugewandert.

Der Vater könne der im Rahmen des Projekts "Luchs Thüringen" ausgewilderte Luchs Viorel sein. Er sei einer von sechs ausgewilderten Luchsen seit 2024 und habe in dem Gebiet um Sachsenbrunn sein Territorium etabliert. Genetisches Material aus Kotproben soll laut BUND Klarheit bringen.

"Der Luchs-Nachwuchs im Thüringer Wald ist ein wichtiger Meilenstein unseres Projektes", sagte der Luchs-Experte des BUND, Markus Port.