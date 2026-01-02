Wintereinbruch in Thüringen: Schnee bis zu einem halben Meter hoch

Nordhausen - Wegen Schneeverwehungen mussten am Freitag in Thüringen in mehreren Regionen Straßen gesperrt werden.

In mehreren Teilen von Thüringen haben Schneewehen zu gesperrten Straßen geführt. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei berichtet, war unter anderem die Bundesstraße vier zwischen Nordhausen und Sondershausen (Kyffhäuserkreis) betroffen.

Im Saale-Orla-Kreis musste die Strecke zwischen Neundorf und Rodacherbrunn wegen des Wintereinbruchs gesperrt werden.

Weiterhin waren im Landkreis Greiz und dem Vogtlandkreis kurzzeitig mehrere Ortschaften gar nicht erreichbar. Dort lag der Schnee den Angaben nach bis zu einem halben Meter hoch.

Im Wartburgkreis machte sich der Winter ebenfalls bemerkbar. Wegen Schneewehen kam es zwischen Neukirchen und Mihla zu Behinderungen.