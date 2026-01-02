Großbrand in Siloanlage: Feuer nach 30 Stunden gelöscht

Rudolstadt - Nach dem Brand eines Silos einer Biodieselanlage im Industriegebiet in Rudolstadt ist das Feuer inzwischen endlich gelöscht!

Die Feuerwehr war über einen Tag im Einsatz. © Screenshot/Stadt Rudolstadt

Die Löscharbeiten dauerten rund 30 Stunden. Wie Stadtbrandmeister Wolfgang Lindner erklärte, waren die Feuerwehrleute seit den frühen Morgenstunden am Neujahrstag im Einsatz gewesen.

"Ein Silobrand ist schon sehr speziell", betonte Lindner. Um die in der Anlage befindlichen Gegenstände zu löschen, sei das Silo aufgeschnitten worden, mit Baggern sei das Brandgut herausgeholt worden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch das Technische Hilfswerk (THW).

Das Feuer war kurz nach 1 Uhr am Neujahrsmorgen in einer Anlage der BKK Biodiesel GmbH ausgebrochen. Die Flammen hatten sich den Angaben nach zunächst im mittleren von drei Silos entzündet. Im weiteren Verlauf war der Brand auf ein weiteres Silo übergegriffen, hatte die Stadt mitgeteilt. In den betroffenen Silos war sogenannter Rapskuchen, ein Nebenprodukt der Rapsverarbeitung, gelagert.

Zur konkreten Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen. Es wird jedoch von einer Summe in Millionenhöhe ausgegangen.