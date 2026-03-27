Es darf gejagt werden: Thüringen will schneller Problemwölfe abschießen

Thüringen - Wie die Pressestelle des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten mitteilte, hat der Bundesrat einer Entscheidung des Bundestag zugestimmt, den Wolf in das Bundesjagdgesetz aufzunehmen und damit als jagdbare Tierart einzustufen.

Der Wolf wird in Deutschland in das Jagdrecht aufgenommen. Damit will Thüringen künftig schneller gegen Problemwölfe vorgehen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (57, BSW) begrüßte die Gesetzesänderung. Ziel sei es vor allem, die Weidetierhaltung besser zu schützen und schneller auf sogenannte Problemwölfe reagieren zu können.

Dabei gehe es in Thüringen weniger um den Wolfsbestand insgesamt, sondern um Tiere, die wiederholt Nutztiere reißen oder eine Gefahr darstellen.

In solchen Fällen soll die Bejagung künftig einfacher und rechtssicher möglich sein. Besonders schwierig zu schützende Weidegebiete – etwa in Hanglagen oder bei Rinder- und Pferdeherden – sollen so besser geschützt werden können.

Als reguläre Jagdzeit ist der Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober vorgesehen.