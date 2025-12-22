Explosion im Glaswerk: Lkw-Auflieger platzt, zwei Männer schwer verletzt
Schleusingen - Auf dem Firmengelände eines Glaswerks in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) ist am Montagvormittag ein Lkw explodiert.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen 10.20 Uhr beim Entladen von Dolomitsand aus einem Silo-Lkw zugetragen.
Der Behälter des Sattelaufliegers wurde hierbei aufgerissen, Teile des Fahrzeugs flogen in die Luft und landeten auf einer nahe gelegenen Straße.
Ein 37-Jähriger und ein 56-Jähriger wurden bei der Detonation schwer verletzt. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhaus nach Suhl gebracht, teilten die Beamten mit.
Laut Polizeiangaben beläuft sich der Schaden am Lkw-Auflieger auf 20.000 Euro. Allerdings könnten durch die Explosion noch Schäden an Gebäuden hinzukommen. Das Amt für Arbeitsschutz war ebenfalls vor Ort und ermittelt nun.
