Explosion im Glaswerk: Lkw-Auflieger platzt, zwei Männer schwer verletzt

Schleusingen - Auf dem Firmengelände eines Glaswerks in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) ist am Montagvormittag ein Lkw explodiert.

Zwei Männer mussten nach der Explosion ins Krankenhaus gebracht werden. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen 10.20 Uhr beim Entladen von Dolomitsand aus einem Silo-Lkw zugetragen.

Der Behälter des Sattelaufliegers wurde hierbei aufgerissen, Teile des Fahrzeugs flogen in die Luft und landeten auf einer nahe gelegenen Straße.

Ein 37-Jähriger und ein 56-Jähriger wurden bei der Detonation schwer verletzt. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhaus nach Suhl gebracht, teilten die Beamten mit.