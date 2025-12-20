Per App: Thüringer melden immer häufiger Tierarten und illegal entsorgten Müll

Thüringen - Die Thüringer nutzen rege die Möglichkeit, Umweltbehörden per App auf illegal entsorgten Müll und Verschmutzungen aufmerksam zu machen.

Laut Umweltministerium steige die Zahl der Meldungen per App stetig an. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Die Zahl der Meldungen steige stetig, teilte das Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur mit.

Gab es im vergangenen Jahr 1833 derartiger Hinweise über die Umwelt-App an die Behörden, so waren es bis Mitte Dezember bereits 1958.

Seit April 2022 können Nutzer über die App Bilder und Videos von unzulässig entsorgten Abfällen in Gewässern und im Wald an die zuständigen Behörden schicken.

Diese können die Meldungen dann mit Hilfe von Standortkoordinaten weiterbearbeiten. Im ersten Jahr der Einführung dieser Funktion gab es rund 1000 Meldungen.