Fahrzeug in Brand: Der Auslöser ist total unscheinbar

Ein handelsübliches Teelicht war auf das rechte Hinterrad platziert worden. © Feuerwehr Heldrungen / Silvio Dietzel

Ein Fahrzeug wurde am Sonntag - in der Zeit von 0.30 Uhr bis 1.45 Uhr - in Heldrungen durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Das ging aus Angaben der Polizei von Sonntag hervor.

Hierzu sei ein handelsübliches Teelicht auf das rechte Hinterrad unterhalb des Radkastens eines abgeparkten Fahrzeugs platziert worden.

Den Angaben zufolge wurde dadurch der Bereich des Radkastens in Brand gesetzt.

Das Feuer habe auf den Fahrzeugtank übergegriffen, weshalb das Heck des Fahrzeugs in Vollbrand geraten sei.