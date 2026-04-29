Familien entlasten mit weniger Steuern? Das sind die Pläne von MP Voigt

Erfurt - Angesichts historisch niedriger Geburtenzahlen in Deutschland hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (49) steuerliche Entlastungen für Familien angeregt. "Ich finde, wir sollten auch neue Wege gehen und darüber nachdenken, Familien stärker steuerlich zu entlasten", sagte der CDU -Politiker im Magazin "Stern".

hüringens Ministerpräsident Mario Voigt (49) hat steuerliche Entlastungen für Familien angeregt. © Jan Woitas/dpa

Ein Ansatz könne sein, ein Elternteil bei drei oder mehr Kindern bei der Einkommensteuer freizustellen. "Das wäre ein klares Signal: Familien werden nicht nur gelobt, sondern konkret unterstützt", so Voigt.

Hintergrund sind aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts, wonach im vergangenen Jahr nur 654.300 Kinder geboren wurden - so wenig wie sei 1946 nicht mehr. Voigt bezeichnete die Entwicklung als alarmierend: "Die aktuellen Zahlen sind ein deutliches Warnsignal."

Deutschland habe ein echtes demografisches Problem - und die Entwicklung im Osten zeige besonders klar, wie ernst die Lage sei. "Dort wirkt das demografische Echo der 1990er-Jahre besonders stark, weil auf die geburtenschwachen Jahrgänge nun weniger potenzielle Eltern folgen."