Feuer zerstört Burg: Särge von Fürstenfamilie wohl verbrannt

Weißensee - Beim Feuer auf der Runneburg in Weißensee (Landkreis Sömmerda) sind vermutlich auch mehrere Särge der Familie der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt zerstört worden.

Verkohlte Balken veranschaulichen das Ausmaß des Brands. © Jacob Schröter/dpa

Das Land als Eigentümerin der Holzsärge habe diese in dem vom Feuer betroffenen Gebäude seit 2022 zwischengelagert, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit.

"Nach Augenschein" sei davon auszugehen, dass die Särge zu den von dem Brand vor etwa zwei Wochen verursachten "bedauerlichen Verlusten" gehören. Allerdings könne erst nach der Beräumung des in der Brandruine liegenden Brandholzes das genaue Ausmaß festgestellt werden.

Die Särge seien einst in der Gruft unter der Schlosskirche von Schloss Schwarzburg aufgestellt gewesen. Die Nationalsozialisten transportierten sie laut Stiftung beim Umbau des Schlosses zum Reichsgästehaus 1940 ab. Zwischenzeitlich seien die Särge in der Stadtkirche in Rudolstadt aufbewahrt worden. Dann wurden sie aber wegen Platzmangels verlegt.

In der Nacht zum 26. März war nach bisherigen Ermittlungen wegen eines technischen Defekts an einer Stromleitung in einem früher als Küche genutzten Gebäude auf der Runneburg ein Brand ausgebrochen.