Nach Angriff auf minderjährigen Linienrichter: Schiedsrichter streiken!

Eisenach - Nach dem tätlichen Angriff auf einen minderjährigen Linienrichter sind alle Männer-Fußballspiele auf Kreisebene in Westthüringen abgesagt worden. Von Freitag bis Sonntag streiken die Schiedsrichter nach der Tat vom vergangenen Wochenende, der Ausschuss stellt keine Unparteiischen zur Verfügung.

Weil ein Linienrichter körperlich angegangen wurde, fallen in Westthüringen auf Kreisebene alle Männer-Fußballspiele an diesem Wochenende aus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Deshalb teilte der Kreisfußballausschuss Westthüringen (KFA) in einem offenen Brief mit, dass die Spiele der Kreisoberliga, der Kreisliga und der 1. Kreisklasse vom 15. bis 17. Mai ausfallen und neu terminiert werden.

Nach einem Platzverweis im Kreisoberliga-Spiel zwischen dem EFC 08 Ruhla und dem FC Eisenach am vergangenen Sonntag sah ein Eisenacher Spieler die Gelb-Rote Karte.

In der folgenden Rudelbildung kam es laut KFA zu einem "Faustschlag in den Brustkorb" des Linienrichters. Das Spiel wurde abgebrochen, ein Krankenwagen gerufen. Die Verletzung des Schiedsrichterassistenten erwies sich als nicht ernsthaft.

"Dieser Vorfall stellt den bisherigen Höhepunkt einer erschütternden Entwicklung dar. Seit Jahren spüren wir eine zunehmende Verrohung der Sitten auf unseren Sportplätzen", teilte der KFA mit. "Beleidigungen, Diskriminierungen und Gewalthandlungen halten Einzug auf unseren Sportplätzen."

Dem Ausschuss sei bewusst, "dass das Absetzen eines gesamten Spieltags im Männerbereich eine drastische Maßnahme darstellt". Jedoch müsse ein "derart grenzüberschreitender Vorfall mit aller Deutlichkeit und Konsequenz beantwortet werden".

Für den KFA stehe fest, "dass nun eine Grenze erreicht ist, die eine entschlossene Reaktion unsererseits erforderlich" mache.