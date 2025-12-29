Für Böller und Raketen: Männer übernachten auf Supermarkt-Parkplatz
Von Markus Lenhardt, Christian Rüdiger
Friedrichroda - In Friedrichroda (Landkreis Gotha) haben zwei Männer auf einem Supermarkt-Parkplatz geschlafen.
Wie die Polizei berichtet, hatten die jungen Burschen dort übernachtet, um als Erste an die zu Silvester heiß begehrten Raketen und Böller zu gelangen.
Doch statt Vorfreude auf die Silvesterknaller gab es erstmal Blaulicht. Ein Anwohner hatte die beiden Männer für mögliche Einbrecher gehalten und die Polizei alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen und das Duo kontrollierte, konnte die Vermutung des Anrufers nicht bestätigt werden.
Die Einsatzkräfte fanden weder Werkzeug noch Aufbruchspuren am Laden - die Männer hatten lediglich Decken und Teekannen dabei.
Das Duo konnte den Polizisten glaubhaft versichern, dass sie nur auf den Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk warten und am Montagmorgen als Erste vor Ort sein wollten.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa