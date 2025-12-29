Für Böller und Raketen: Männer übernachten auf Supermarkt-Parkplatz

Friedrichroda - In Friedrichroda (Landkreis Gotha) haben zwei Männer auf einem Supermarkt-Parkplatz geschlafen.

Um als Erste an die Böller und Raketen zu gelangen haben zwei Männer im Kreis Gotha sogar auf einem Parkplatz übernachtet. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatten die jungen Burschen dort übernachtet, um als Erste an die zu Silvester heiß begehrten Raketen und Böller zu gelangen.

Doch statt Vorfreude auf die Silvesterknaller gab es erstmal Blaulicht. Ein Anwohner hatte die beiden Männer für mögliche Einbrecher gehalten und die Polizei alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen und das Duo kontrollierte, konnte die Vermutung des Anrufers nicht bestätigt werden.

Die Einsatzkräfte fanden weder Werkzeug noch Aufbruchspuren am Laden - die Männer hatten lediglich Decken und Teekannen dabei.