Fußfesseln und KI: Neues Thüringer Polizeigesetz umstritten

Erfurt - Thüringens Polizei soll neue Möglichkeiten bei der Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung erhalten.

Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) legte dem Landtag ein überarbeitetes Polizeiaufgabengesetz vor. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Innenminister Georg Maier (SPD) legte dem Landtag ein überarbeitetes Polizeiaufgabengesetz vor, das unter anderem den Einsatz von Tasern, elektronischen Fußfesseln und Künstlicher Intelligenz regelt.

Bei den Änderungen im Polizeirecht gehe es um Gefahrenabwehr, sie seien eine Reaktion auf neue Gefahren wie Anschläge auf kritische Infrastruktur, Cyberattacken oder Spionage, sagte Maier.

"Den Vorwurf, das Polizeiaufgabengesetz wäre ein Schritt in den Überwachungsstaat, weise ich zurück."

Das sehen die Oppositionsfraktionen AfD und Linke anders - sie lehnen den Gesetzentwurf in der derzeitigen Form ab, stellen eine Modernisierung des Polizeirechts in Thüringen aber nicht grundsätzlich infrage.