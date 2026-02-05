Keine Lust auf mehr Arbeit: Große Mehrheit lehnt 48-Stunden-Woche ab

Erfurt - Eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 48 Stunden lehnt eine große Mehrheit der Deutschen laut einer Umfrage ab.

Eine große Mehrheit der Deutschen hat der 48-Stunden-Woche eine klare Absage erteilt. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

In der repräsentativen Befragung der IU Internationale Hochschule gaben 73,5 Prozent an, eine 48-Stunden-Woche würde sich "negativ" oder "sehr negativ" auf ihr Leben auswirken. Als Gründe wurden unter anderem zu wenig Zeit für Familie und Freunde sowie für Sport oder Hobbys genannt, aber auch gesundheitliche Bedenken körperlicher oder psychischer Art.

Zugleich ergab die Umfrage, dass Vollzeit mit 35 bis 40 Wochenstunden das beliebteste Arbeitsmodell ist - 44,7 Prozent gaben an, dass das am besten zur eigenen Lebenssituation passe. Dahinter folgt eine Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden an vier Tagen bei vollem Lohn (33,9 Prozent). Ein klassisches Teilzeitmodell mit weniger als 35 Wochenstunden bevorzugten 18,5 Prozent.



Zuletzt hatte es Debatten um den gesetzlichen Teilzeit-Anspruch oder Forderungen nach Mehrarbeit gegeben. SPD und Union wollen auch den Acht-Stunden-Tag zugunsten einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit abzuschaffen.

Das Arbeitszeitgesetz sieht aktuell eine maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden an sechs Tagen vor. Laut Statistischem Bundesamt lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit im Jahr 2024 bei 34,3 Stunden.