12.06.2026 08:24 Autofahrer (19) knallt in Gegenverkehr: Vier Schwerverletzte bei Innenstadt-Unfall

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Ein junger Fahrer gerät plötzlich in den Gegenverkehr, vier Menschen werden schwer verletzt. Wie es dazu kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Von Jennifer Brückner Gera – Bei einem Unfall in der Innenstadt von Gera sind vier Menschen schwer verletzt worden. Drei junge Menschen sowie ein 63-jähriger Autofahrer wurden am Donnerstagabend in Gera schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa Ein 19-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache am Abend in den Gegenverkehr und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 19-Jährige, die beiden Insassen seines Wagens im Alter von 23 und 19 Jahren sowie der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa