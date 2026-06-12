Autofahrer (19) knallt in Gegenverkehr: Vier Schwerverletzte bei Innenstadt-Unfall

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein junger Fahrer gerät plötzlich in den Gegenverkehr, vier Menschen werden schwer verletzt. Wie es dazu kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Von Jennifer Brückner

Gera – Bei einem Unfall in der Innenstadt von Gera sind vier Menschen schwer verletzt worden.

Drei junge Menschen sowie ein 63-jähriger Autofahrer wurden am Donnerstagabend in Gera schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)
Drei junge Menschen sowie ein 63-jähriger Autofahrer wurden am Donnerstagabend in Gera schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)  © Sebastian Gollnow/dpa

Ein 19-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache am Abend in den Gegenverkehr und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der 19-Jährige, die beiden Insassen seines Wagens im Alter von 23 und 19 Jahren sowie der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Gera: