Autofahrer (19) knallt in Gegenverkehr: Vier Schwerverletzte bei Innenstadt-Unfall
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Von Jennifer Brückner
Gera – Bei einem Unfall in der Innenstadt von Gera sind vier Menschen schwer verletzt worden.
Ein 19-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache am Abend in den Gegenverkehr und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Der 19-Jährige, die beiden Insassen seines Wagens im Alter von 23 und 19 Jahren sowie der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa