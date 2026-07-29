Gartenlaube brennt: Feuerwehr findet Leiche bei Löscharbeiten

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In einer Kleingartenanlage in Gera wurde am Dienstagabend eine Leiche gefunden.

Von Christian Rüdiger

Gera - In einer Kleingartenanlage in Gera wurde am Dienstagabend eine Leiche gefunden.

Bei den Löscharbeiten wurde eine leblose Person entdeckt.
Bei den Löscharbeiten wurde eine leblose Person entdeckt.  © Kevin Fischer-Golde / bw.pictures

Gegen 19.45 Uhr waren zunächst mehrere Notrufe wegen des Brands einer Gartenlaube im Heckenrosenweg bei der Rettungsleitstelle eingegangen, wie die Polizei erklärte.

Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr dann eine leblose Person. Nach der Bergung konnte ein Arzt nur noch den Tod feststellen.

Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Darüber hinaus soll der Eigentümer der Gartenlaube sowie die Identität der verstorbenen Person geklärt werden.

Nach dem Brand einer Gartenlaube laufen die Ermittlungen.
Nach dem Brand einer Gartenlaube laufen die Ermittlungen.  © Kevin Fischer-Golde / bw.pictures

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365-8290 zu melden.

Titelfoto: Kevin Fischer-Golde / bw.pictures

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