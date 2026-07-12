Großeinsatz in Gera: Person droht von Balkon eines Mehrfamilienhauses zu springen

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Großeinsatz am Samstagabend in Gera-Langenberg.

Von Christian Rüdiger

Gera - Großeinsatz am Samstagabend in Gera-Langenberg.

Die Einsatzkräfte konnten die brenzlige Situation am Samstagabend in Gera-Langenberg lösen.
Die Einsatzkräfte konnten die brenzlige Situation am Samstagabend in Gera-Langenberg lösen.  © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Die Polizei hatte in einer Mitteilung von einer "Gefahrenabwehr" gesprochen.

Konkret hatte eine Person gedroht, von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses zu springen.

Zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr waren deshalb neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes im Einsatz.

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Laut Polizei konnte die Person von ihrem Vorhaben abgebracht und die "Gefahr abgewendet" werden. Verletzt wurde niemand. Die Person war im Anschluss in medizinische Behandlung übergeben worden.

Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

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