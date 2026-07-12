Großeinsatz in Gera: Person droht von Balkon eines Mehrfamilienhauses zu springen
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Gera - Großeinsatz am Samstagabend in Gera-Langenberg.
Die Polizei hatte in einer Mitteilung von einer "Gefahrenabwehr" gesprochen.
Konkret hatte eine Person gedroht, von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses zu springen.
Zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr waren deshalb neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes im Einsatz.
Laut Polizei konnte die Person von ihrem Vorhaben abgebracht und die "Gefahr abgewendet" werden. Verletzt wurde niemand. Die Person war im Anschluss in medizinische Behandlung übergeben worden.
Titelfoto: Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion