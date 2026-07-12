Großeinsatz in Gera: Person droht von Balkon eines Mehrfamilienhauses zu springen

Gera - Großeinsatz am Samstagabend in Gera-Langenberg .

Die Einsatzkräfte konnten die brenzlige Situation am Samstagabend in Gera-Langenberg lösen. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Die Polizei hatte in einer Mitteilung von einer "Gefahrenabwehr" gesprochen.

Konkret hatte eine Person gedroht, von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses zu springen.

Zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr waren deshalb neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes im Einsatz.