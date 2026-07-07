Möglicher Sprengstoff-Fund: Mehrere Mehrfamilienhäuser evakuiert

Gera - Großeinsatz am Dienstag in Gera ! Mehrere Mehrfamilienhäuser wurden nach einem möglichen Sprengstoff-Fund evakuiert.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Laut einer Polizeisprecherin hatte sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Meuselwitzer Straße gegen 11 Uhr bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er in dem Haus sprengstoffähnliches Material gefunden habe.

Drei Häuser seien daraufhin vorsorglich geräumt worden. Insgesamt seien zehn Menschen in Sicherheit gebracht worden, hieß es.

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes sind vor Ort und überprüfen, ob es sich tatsächlich um Sprengstoff handelt. Bislang gehen die Beamten aber nicht von einer Gefahr aus, sagte die Sprecherin. Ein Abschnitt der betroffenen Straße wurde gesperrt, ebenso eine angrenzende Straße.