Es brennt im Stadtwald: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Gera - Im Stadtwald Gera ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Hitze erschwerte die Löscharbeiten.

Mehrere Feuerwehren waren am Dienstag vor Ort im Einsatz gewesen. © Kevin Fischer-Golde / bw.pictures

Wie die Freiwillige Feuerwehr Gera MITTE erklärte, brannte es im Unterholz auf zwei Flächen mit einer Größe von rund 7500 Quadratmetern.

Vor Ort waren mehrere Brandstellen entdeckt worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch eingrenzen und löschen.

Wegen der Hitze hatten sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet. Vorsichtshalber waren die betroffenen Flächen anschließend noch bewässert worden, um ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern.