Es brennt im Stadtwald: Mehrere Feuerwehren im Einsatz
Gera - Im Stadtwald Gera ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Hitze erschwerte die Löscharbeiten.
Wie die Freiwillige Feuerwehr Gera MITTE erklärte, brannte es im Unterholz auf zwei Flächen mit einer Größe von rund 7500 Quadratmetern.
Vor Ort waren mehrere Brandstellen entdeckt worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch eingrenzen und löschen.
Wegen der Hitze hatten sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet. Vorsichtshalber waren die betroffenen Flächen anschließend noch bewässert worden, um ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern.
Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Eine Drohne hatte sogar das Walgebiet überflogen, um die Größe des Feuers besser einschätzen zu können. Zur Brandursache liegen bislang keine Informationen vor.
Titelfoto: Kevin Fischer-Golde / bw.pictures