Fußballfan von vermummten Personen verprügelt und ausgeraubt
Gera - Etwa 15 bis 20 vermummte Personen sind am Sonntagabend in Gera gewalttätig in Erscheinung getreten.
Die Gruppe war gegen 18.35 Uhr vor dem Vereinsheim eines Geraer Fußballvereins in der Heinrichstraße aufgetaucht und hatte versucht, einen 36-Jährigen in seinem Auto anzuhalten.
Der Mann konnte zwar davonfahren, dennoch wurde seine Motorhaube mit mehreren Schlägen demoliert, teilte die Polizei mit.
Im Anschluss rückte ein 38-Jähriger ins Visier der Gruppe. Er wurde mit Schlägen sowie Tritten verprügelt und hierbei leicht verletzt. Außerdem wurde dem Opfer sein Fanschal geklaut.
Die alarmierte Polizei suchte anschließend erfolglos in der Innenstadt nach der Gruppe. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und Raubes eingeleitet.
