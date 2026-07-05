Mutmaßliche Anhänger von Carl Zeiss Jena erpressen 16-jährigen RWE-Fan und rauben ihn aus

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um mutmaßliche Anhänger des FC Carl Zeiss Jena handeln. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Drei mutmaßliche Anhänger des FC Carl Zeiss Jena im Alter von 17 bis 21 Jahren hatten in der Schuhgasse einen 16-Jährigen angesprochen und ihn aufgefordert, sein T-Shirt des FC Rot-Weiß Erfurt herauszugeben. Als der Jugendliche sein RWE-Kleidungsstück nicht abgeben wollte, wurde er von der Gruppe attackiert, wie die Polizei erklärte.

Der Teenager versuchte, sich gegen die Täter zu wehren, allerdings war er in der Unterzahl und musste schließlich aufgeben. Sein RWE-T-Shirt war er daraufhin erst mal los. Die Gruppe machte sich anschließend aus dem Staub.

Kurz nach dem Vorfall trafen jedoch Freunde des 16-Jährigen ein. Als er seinen Kumpels von dem Vorfall erzählte, entschloss man sich, nach den mutmaßlichen FCC-Fans zu suchen.

Am Hauptbahnhof liefen sich die beiden Gruppen dann über den Weg. Die Täter zeigten sich jedoch uneinsichtig und wollten das RWE-T-Shirt nicht freiwillig herausrücken. Daraufhin wurde es körperlich zwischen den drei Tatverdächtigen sowie dem 16-Jährigen und dessen drei Begleitern.

Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung und alarmierte die Bundespolizei. Die Beamten trafen kurze Zeit später ein und konnten alle Beteiligten vor Ort feststellen.