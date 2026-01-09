Rentnerin betrogen: Harte Vorwürfe gegen ehemalige Pflegerin
Von Jana Kieseyer, Christian Rüdiger
Gera - Eine 75-Jährige aus Gera soll von ihrer ehemaligen Pflegerin um mehrere tausend Euro betrogen worden sein.
Wie die Polizei mitteilte, zeigte die Rentnerin die 46-Jährige an. Die Pflegerin soll im Juni vergangenen Jahres um einen privaten Kredit gebeten und diesen nicht zurückgezahlt haben.
Demnach zahlte die pflegebedürftige Seniorin der Frau 5000 Euro und erhielt lediglich 100 Euro zurück.
Seit Oktober sei die ehemalige Pflegerin nicht mehr erreichbar gewesen. Nach Angaben der Polizei wurde die 46-jährige Tatverdächtige zwischenzeitlich von ihrem Arbeitgeber gekündigt.
Bisherige Erkenntnisse weisen laut den Beamten darauf hin, dass weitere Patienten in ähnlicher Weise geschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs.
