Rentnerin betrogen: Harte Vorwürfe gegen ehemalige Pflegerin

Gera - Eine 75-Jährige aus Gera soll von ihrer ehemaligen Pflegerin um mehrere tausend Euro betrogen worden sein.

Die Polizei ermittelt gegen die beschuldigte Ex-Pflegerin. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, zeigte die Rentnerin die 46-Jährige an. Die Pflegerin soll im Juni vergangenen Jahres um einen privaten Kredit gebeten und diesen nicht zurückgezahlt haben.

Demnach zahlte die pflegebedürftige Seniorin der Frau 5000 Euro und erhielt lediglich 100 Euro zurück.

Seit Oktober sei die ehemalige Pflegerin nicht mehr erreichbar gewesen. Nach Angaben der Polizei wurde die 46-jährige Tatverdächtige zwischenzeitlich von ihrem Arbeitgeber gekündigt.