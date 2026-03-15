Im Wald ist Schluss: Subaru-Fahrer scheitert mit Fluchtversuch

Gera - Ein Autofahrer ist in der Nacht von Freitag zu Samstag in Gera vor der Polizei geflüchtet. Die Fahrt endete jedoch abrupt.

In einem Waldstück ging es für den Subaru-Fahrer nicht mehr weiter. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Wie die Beamten am Sonntag erklärten, sollte der Subaru-Fahrer in der Richard-Wagner-Straße kontrolliert werden.

Der 61-Jährige hatte allerdings andere Pläne und versuchte abzuhauen. In einem Waldgebiet beim "Pfortener Kalkwerk" war die Fahrt des Mannes dann vorbei. Die Polizei hatte dem Subaru nicht bis in das Waldgebiet folgen können und die Verfolgung deshalb zu Fuß aufgenommen.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte das Auto ohne Fahrer. Bei der anschließenden Suche im Wald, die auch mit einem Polizeihubschrauber erfolgte, konnte der 61-Jährige festgestellt werden.