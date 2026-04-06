Kontrolle vor Nachtclub eskaliert: Polizist verletzt

Gera - Eine eigentlich harmlose Kontrolle ist am Wochenende in der Innenstadt von Gera aus dem Ruder gelaufen.

Der junge Mann hatte enormen Widerstand gegen die Kontrolle der Polizei geleistet. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Ostermontag erklärte, sollte eine Gruppe von drei Personen in der Nähe eines Nachtclubs kontrolliert werden.

Ein betrunkener junger Mann zeigte sich jedoch wenig begeistert von der Maßnahme der Beamten. Da sich der 25-Jährige äußerst uneinsichtig verhielt und die Herausgabe seiner Personalien verweigerte, wollte ihn die Polizei nach seinen Ausweisdokumenten durchsuchen.

Der junge Mann griff allerdings nach dem Arm eines Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Er musste deshalb zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der 25-Jährige und einer der Polizisten wurden hierbei leicht verletzt. Im Anschluss konnten seine Personalien festgestellt werden.

Aus welchem Grund der Mann ein solches Verhalten an den Tag gelegt hatte, ist fraglich. Den Angaben nach hatte er keine verbotenen Gegenstände dabei gehabt.