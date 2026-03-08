Streit um Hecke eskaliert: Nachbarn prügeln sich mit Ästen

Gera - Höllische Nachbarn! Eine Hecke auf einer Grundstücksgrenze in Gera löste am Samstag einen heftigen Streit aus, der letztlich völlig aus dem Ruder lief.

Ein Nachbarschaftsstreit sorgte am Samstag in Gera für einen Polizeieinsatz. (Symbolfoto) © Bildmontage: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa, Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, gerieten die beiden Streithähne am Lasurberg aneinander.

Zunächst lieferte sich das Duo demnach lediglich ein hitziges Wortgefecht, dann eskalierte die Situation auf kuriose Art und Weise.

Plötzlich habe das aufgebrachte Duo nämlich damit angefangen, mit Ästen des Grünschnitts gegenseitig aufeinander einzuschlagen.

Ein Beamter vor Ort habe die Zankhammel trennen und die Szenerie schließlich beruhigen können.