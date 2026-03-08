Streit um Hecke eskaliert: Nachbarn prügeln sich mit Ästen
Gera - Höllische Nachbarn! Eine Hecke auf einer Grundstücksgrenze in Gera löste am Samstag einen heftigen Streit aus, der letztlich völlig aus dem Ruder lief.
Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, gerieten die beiden Streithähne am Lasurberg aneinander.
Zunächst lieferte sich das Duo demnach lediglich ein hitziges Wortgefecht, dann eskalierte die Situation auf kuriose Art und Weise.
Plötzlich habe das aufgebrachte Duo nämlich damit angefangen, mit Ästen des Grünschnitts gegenseitig aufeinander einzuschlagen.
Ein Beamter vor Ort habe die Zankhammel trennen und die Szenerie schließlich beruhigen können.
Die Männer wurden bei dem holzigen Schlagabtausch demzufolge leicht verletzt, sie mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Allerdings läuft inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen beide.
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa, Jens Büttner/dpa