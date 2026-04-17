Jugendlicher grillt im Wald und verursacht ein Feuer

Gera - Wegen eines Waldbrands in Gera musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ausrücken.

Die Grillreste hatten ein Feuer ausgelöst. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Wie die Polizei mitteilte, hatte es im Bereich "Schöne Aussicht" an der Liebschwitzer Hütte gebrannt.

Den Angaben nach hatte ein 15-Jähriger dort zusammen mit Freunden gegrillt und die glühenden Grillreste einen Hang hinabgeschüttet.

Daraufhin hatten sich Laub und Gestrüpp entzündet. Es entstand ein Flächenbrand.

Ein aufmerksamer Gartenbesitzer hatten die Flammen samt Rauchwolke allerdings bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.