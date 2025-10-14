Jugendlicher schießt mit Gewehr auf Haus des Nachbarn

Gera - In Gera hat am späten Montagnachmittag ein 17-Jähriger das Nachbarhaus mit einem Luftgewehr beschossen.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt und umstellte das Haus des 17-Jährigen.

Der Teenager hatte auf die Fenster des Hauses in der Schossbachstraße gezielt und diese auch getroffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Stahlkugeln beschädigten die äußeren der doppelt verglasten Scheiben. Der 66-jährige Nachbar blieb unverletzt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot ausgerückt und hatte das Wohnhaus des Schützen umstellt.

Vor Ort stellten die Beamten ein Luftgewehr sicher, die Flinte gilt auch als Tatwaffe. Zuvor hatte der Teenager die Einsatzkräfte ins Haus gelassen.