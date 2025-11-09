Kleines Mädchen (3) schließt sich im Bad ein: Feuerwehrmann wird zum Retter
Gera - Eine Dreijährige hat am Samstag einen Rettungseinsatz in Gera ausgelöst.
Eine 43-Jährige hatte den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass sich ihre Tochter im Bad eingeschlossen habe und somit in dem Raum gefangen sei.
Die Polizei sowie die Feuerwehr rückten daraufhin an und versuchten, die heikle Situation zu lösen.
Im weiteren Verlauf konnte ein Feuerwehrmann das kleine Mädchen dazu bringen, den Schlüssel unter der Tür durchzuschieben, erklärte die Polizei am Sonntagvormittag.
Nachdem die Tür dadurch wieder aufgeschlossen werden konnte, nahm die Mutter ihren Sprössling erleichtert in die Arme und bedankte sich bei den Rettungskräften und ihren Einsatz.
