Kleines Mädchen (3) schließt sich im Bad ein: Feuerwehrmann wird zum Retter

Gera - Eine Dreijährige hat am Samstag einen Rettungseinsatz in Gera ausgelöst.

Das Kind hatte sich im Bad eingeschlossen, konnte aber von den Rettungskräften befreit werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Eine 43-Jährige hatte den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass sich ihre Tochter im Bad eingeschlossen habe und somit in dem Raum gefangen sei.

Die Polizei sowie die Feuerwehr rückten daraufhin an und versuchten, die heikle Situation zu lösen.

Im weiteren Verlauf konnte ein Feuerwehrmann das kleine Mädchen dazu bringen, den Schlüssel unter der Tür durchzuschieben, erklärte die Polizei am Sonntagvormittag.